Lavori per la nuova rete fognaria, interrotto tratto della provinciale 10 a Castiglione

CASTIGLIONE Chiusura al traffico di un tratto della SP 10 “Ceresara – Castiglione delle Stiviere – Lonato” dal Km 12+643 al Km 12+683, nel territorio del Comune aloisiano dalle ore 8 di lunedì 8 febbraio 2021 per lavori di realizzazione della rete fognaria. Lo stop al transito si protrarrà presumibilmente per una decina di giorni.

L’interruzione della circolazione è stata disposta per consentire l’esecuzione dell’interventi in modo più rapido e sicuro. Il traffico sarà deviato sulle strade comunali via Torquato Tasso e Viale Mazzini.