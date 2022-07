Calcio a 5 Serie A2 – Colpo Saviatesta: con Misael Goncalves è tridente “carioca”

Mantova Nuovo colpo di mercato per il Saviatesta Mantova. La società virgiliana di calcio a 5 ha annunciato ieri l’arrivo del laterale offensivo brasiliano Misael Goncalves, che giocherà in biancorosso per due anni. Classe ‘95, lo scorso anno ha vestito la maglia del Futsal Pescara, mettendo a segno 17 reti. Un altro asso da sfruttare là davanti insieme a Titon e Cabeça per un tridente “carioca” sul quale Pino Milella farà affidamento nella prossima stagione. Erano tante le squadre che avevano puntato il mirino su Misael, ma il Mantova è riuscito a battere la concorrenza grazie agli ottimi rapporti con il club abruzzese. Qualche settimana fa le due società avevano intavolato un discorso di prestiti che vedeva coinvolto anche Micheletto, approdato infatti in Abruzzo.

Mancino dalla classe cristallina e dal gol facile, Misael in Italia ha giocato anche con Lazio e Imola, dopo essere sbocciato nel suo Brasile in club blasonati come Corinthias e San Paolo. Il ds Cristiano Rondelli, insomma, ha piazzato un altro gran colpo. «E’ un giocatore importante per la categoria – dice – e siamo contenti di averlo portato a Mantova. Non è stato facile perchè era nel mirino di molti club di Serie A. Verrà inserito in una squadra rinnovata, ma con giocatori di livello. Abbiamo già Titon, Cabeça e sono sicuro che, come lo scorso anno, riusciremo ad essere una delle squadre che segnerà di più».

Il reparto offensivo è a posto, ora la società è pronta a mettere mano alla difesa. Non manca molto per completare la rosa, ma c’è ancora spazio per almeno altre tre pedine. Ancora da individuare il portiere. Il Mantova vorrebbe chiudere per Alessandro Fior, che ha giocato al Verona lo scorso anno, in prestito dal Pescara: un giocatore che Milella conosce bene. I tempi però si potrebbero allungare e di conseguenza Rondelli deve pensare anche ad altri profili. Si sta muovendo in prima persona anche mister Milella, che segue da molto vicino tutte le trattative.

Il Mantova si dimostra una delle società più attive nel panorama dell’A2 insieme alla Sampdoria e al Modena, squadre che i virgiliani vorrebbero evitare di trovare nel girone. Ma è ancora presto per pensare al prossimo campionato. Il club è al lavoro per organizzare il raduno del 22 agosto con lo sbarco dei suoi big.