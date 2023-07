Maltempo. Appello alla Provincia per lo stato di calamità

MANTOVA Il gruppo consiliare di opposizione ha inoltrato una richiesta precisa all’amministrazione provinciale affinchè si attivi con la Regione per la richiesta dello stato di calamità naturale. A seguire, l’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, ha annunciato che la Regione Lombardia si sta già attivando dopo i violenti eventi metereologici che hanno interessato diverse zone della regione, causando danni a coltivazioni e strutture. «Nelle prossime ore – afferma l’assessore – inizierà da parte delle strutture periferiche regionali la ricognizione dei danni, che ci porterà poi a chiedere al Governo lo stato di calamità e la deroga al Decreto Legislativo 102, per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccolti devastati in un periodo cruciale dell’attività nei campi. Questi eventi estremi – conclude Alessandro Beduschi- sono purtroppo sempre più diffusi e per chi vive di agricoltura pochi minuti di grandine significano pesanti disagi e nei casi più gravi la perdita di raccolti che rappresentano il lavoro di un’intera stagione. Per questo, d’accordo con il presidente Fontana, Regione agirà subito per attivare tutti gli iter necessari per la mappatura dei danni nelle varie province per poi procedere a deliberare la richiesta di calamità al Ministero».