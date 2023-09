Calcio Promozione – Suzzara choc: esonerato mister Pelegrin. “Divergenze con la proprietà Usa”

Suzzara Un fulmine a ciel sereno: nel pomeriggio di ieri, all’indomani del pareggio casalingo con l’Orsa Iseo (0-0), il Suzzara ha esonerato il tecnico Sergio Pelegrin Lopez. Sopravvenute incompatibilità con la proprietà americana di Soccer Universities, hanno portato al licenziamento dell’allenatore spagnolo, giunto nella Città del Premio circa tre mesi fa, all’alba dell’avventura a stelle e strisce targata zebre. E’ chiaro che non sono stati i risultati in senso stretto a portare all’esonero, ma tensioni che, secondo alcuni, si sarebbero acuite nelle ultime settimane, sino alla rottura definitiva di ieri.

Indiscrezioni parlavano di un Pelegrin insoddisfatto per i ritardi sui rinforzi promessi (e lui stesso non ne faceva mistero nemmeno nelle dichiarazioni ufficiali, mostrando comunque pazienza e fiducia nell’operato della dirigenza), altre voci ancora di una gestione dei giocatori che non sarebbe piaciuta a Soccer Universities. Difficile sapere dove stia la verità: ieri c’era poca voglia di parlare anche da parte del gruppo “italiano” della società bianconera, che si è semplicemente limitato a confermare la notizia, che in poche ore aveva fatto il giro del mondo dilettantistico.

Il mister, dal canto suo, si è già congedato dalla squadra e tornerà in Spagna. «Bene ragazzi – si legge nel messaggio d’addio al Suzzara, mandato ai giocatori -. Scriverò questo messaggio in perfetto italiano. Mi dispiace molto comunicarvi che l’azienda americana per cui lavoravo mi ha licenziato. Da oggi smetto di essere il vostro allenatore. Mi fa male l’anima perché ho potuto conoscere bravi giocatori ma soprattutto grandi persone». «Almeno potrò dire che non ho perso nessuna partita di campionato in Italia, jeje – ha sottolineato scherzando Pelegrin nel messaggio -. Domani torno in Spagna, vorrei salutarvi personalmente anche se so che alcuni di voi non possono. Sono qui allo stadio. Un saluto molto forte».

A sostituire Sergio Pelegrin sarà un altro tecnico di provenienza Soccer Universities, che è già stato individuato, ma il cui nome per ora resta “top secret” per volere della stessa società, e che arriverà domani a Suzzara, in attesa di essere ufficializzato.

Vedremo dunque a chi andrà (e sarà sicuramente un altro tecnico straniero) il compito di guidare una delle nobili del calcio dilettantistico mantovano, in questa stagione che ha già avuto una prima, clamorosa, svolta.