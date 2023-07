Calcio Serie C – Stamane ultimo allenamento a Mantovanello, da lunedì in ritiro

Mantova Nella giornata di ieri il Mantova si è allenato solo al mattino: seduta tattica con tante esercitazioni che servono a mister Possanzini per conoscere da vicino i giocatori a disposizione e capire quali potranno essere le scelte per costruire il nuovo Mantova. Come sempre, tanti curiosi hanno seguito l’allenamento e così sarà anche oggi. I biancorossi si alleneranno al mattino, dalle ore 10.15, e quella odierna sarà l’ultima seduta in città prima della partenza di lunedì per il ritiro di Veronello. La squadra biancorossa scenderà in campo subito nel pomeriggio e inizierà a preparare il primo test amichevole in programma sabato 29 luglio contro il Castegnato. Il 4 agosto ci sarà la seconda uscita contro il Vigasio. A proposito di amichevoli, la società sta valutando la possibilità di organizzare una partita anche nei giorni successivi al Martelli, intorno al periodo di Ferragosto, ma è molto difficile trovare la squadra avversaria per gli impegni in Coppa Italia.