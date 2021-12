L’istruttore cinofilo Ivan Schmidt a Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE A Castiglione delle Stiviere questo fine settimana (04/05.12.2021) vi è in programma l’arrivo di un Ospite d’eccezione, ossia Ivan Schmidt, Istruttore Cinofilo di fama internazionale, Istruttore di K9 Mantrailing per un seminario di aggiornamento sulle tecniche di ricerca persone scomparse, organizzato da K9 Code Ignoranti Team Brescia (Anna Baruzzi, Istruttore di K9 Mantrailing)

Ivan Schmidt (Svizzera/Italia) é considerato uno dei massimi esperti nel panorama della Cinofilia “biologica” Forense applicata ai cani da Mantrailing nonché nella rieducazione comportamentale di cani aggressivi;

in prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persona (ad esempio le gemelline Alessia e Livia Shepp in Svizzera, Yara Gambirasio, per citarne solo alcuni, con diverse presenze a Quarto Grado). Alle sue spalle vi sono oltre cinquanta interventi in qualità di Consulente Tecnico, Ausiliario di PG ed Membro di Unità Cinofile sia Nazionali che Internazionali. Dal 2013, ha lasciato tutte le cariche operative per dedicarsi completamente alla Rieducazione Comportamentale di cani aggressivi e fobici dove in anni di studi ha elaborato dei Protocolli di Mantrailing quale supporto alla rieducazione comportamentale,nonché presentato in Università ad Udine la biologia forense applicato ai cani da Mantrailing.

Oggi gira l’Europa, insieme all’ Istruttrice Cinofila e di Mantrailing, Virginia Ancona, per portare questa disciplina alla portata di ogni proprietario, sfatando il grande mito che i cani molecolari siano unicamente i “Bloodhound” e offrendo una fantastica attività ludico/sportiva che permette di rafforzare il rapporto uomo/cane.

Abbiamo fortemente voluto questo evento” – afferma Ivan Schmidt – in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate, sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Molti i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano confronto, l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse.

Le prove di lavoro, conclude – Ivan Schmidt – avverranno in diurna e metterranno a dura prova la resistenza fisica e psicologica dei binomi”.