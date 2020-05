Maltrettamenti sulla moglie, arrestato 24enne

OSTIGLIA – Violenze e percosse alla moglie, in manette un 24enne straniero. Le indagini dei carabinieri, e il conseguente arresto, è stato possibile grazie alla segnalazione dei servizi sociali di Ostiglia, Comune dove risiede la coppia. La giovane donna, infatti, attraverso alcune mail aveva raccontato le angherie e i maltrattamenti che da molto tempo subiva per mano del marito. L’aiuto non è tardato ad arrivare in quanto i militari dell’Arma, dopo accurate indagini, hanno attivato il protocollo “codice ross” con l’immediata comunicazione alla Procura di Mantova dei fatti. Da qui poi l’arresto dell’uomo.