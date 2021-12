Moglia, Terre dei Gonzaga al lavoro per sistemare una perforazione all’argine del canale Fiuma

MOGLIA – Le maestranze del Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ha eseguito un intervento di sistemazione sulla Fiuma a Moglia, nei pressi della presa del canale denominato Via Lunga. A causa di una perforazione manifestatasi sulla sommità arginale, nei pressi di una vecchia presa irrigua del nostro Consorzio, è stato necessario intervenire, con la supervisione del consorzio dell’Emilia Centrale – che ha la gestione dell’argine – e su autorizzazione del Comune di Moglia, per riparare il buco che si era creato. Interventi di manutenzione che il Consorzio esegue con solerzia, necessari sia per evitare situazioni di criticità ma anche per la corretta funzionalità del reticolo idrico.