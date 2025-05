CASTEL GOFFREDO Presso il supermercato Lidl di via Bernolini, ignoti durante la notte dopo aver guadagnato l’accesso dei locali caldaie, praticavano un foro sulla parete, accedendo negli uffici amministrativi del supermercato. A seguito dell’attivazione dell’impianto sonoro di allarme dall’impianto nebbiogeno , i malfattori venivano messi in fuga senza asportare nulla. Il danno causato è da quantificare. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Castel Goffredo per i rilievi di Legge.