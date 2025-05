Multati per aver abbandonato veicoli in disuso

MANTOVA I Carabinieri Forestali di Mantova, nei giorni scorsi, hanno effettuato dei controlli nel territorio del comune di Roverbella. I militari hanno accertato che un 52nne residente a Reggio Calabria, aveva abbandonato un veicolo in un terreno, omettendo la consegna ad un centro raccolta. Il trasgressore è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.666 euro.

Analoga sanzione amministrativa è stata comminata ad un 52nne siciliano, anche lui per aver abbandonato il veicolo in un terreno omettendo la consegna in un apposito centro raccolta.