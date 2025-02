Nuovo asilo da 60 posti a Bagnolo, pronti, via, si parte

BAGNOLO – Ci siamo. Il Comune ha appena realizzato un altro passo verso la costruzione del nuovo asilo nido da 60 posti in via don Dante Cafarra, che almeno nelle previsioni sarà affiancato anche da una nuova scuola dell’infanzia. Nella giornata di giovedì infatti l’ente locale ha avviato l’iter della gara d’appalto da un milione e 400mila euro, con cui punta a trovare l’azienda che eseguirà i lavori di realizzazione del nuovo plesso. L’inteno è quello di affidare i lavori entro la fine di febbraio. La n nuova scuola, come detto, potrà ospitare 60 piccoli alunni e i fondi per la realizzazione sono stati reperiti per mezzo del Pnrr. Il cantiere dovrà concludersi entro marzo 2026 – con un anno di lavori circa. Per quanto concerne invece la seconda parte dell’opera, quella che interessa la realizzazione dell’infanzia sempre nell’area di via Don Dante Cafarra, l’amministrazione comunale è alla ricerca dei fondo volti a sovvenzionare il progetto; in particolare gli uffici di Bagnolo San Vito sono in attesa della pubblicazione del bando Pnrr per la candidatura dell’intervento che raggiunge la somma di oltre un milione di euro. «Siamo molto soddisfatti di poter inaugurare presto i lavori di realizzazione del nuovo asilo nido grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr – ha spiegato il sindaco Roberto Penna -. Ora cerchiamo le risorse per realizzare anche la seconda fase del progetto, la costruzione della scuola dell’infanzia».