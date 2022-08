Vertice in questura per la bomba di Motteggiana. Area interessata off limits dalle 8 di domenica

MOTTEGGIANA In vista delle operazioni di recupero e conseguente brillamento del residuato bellico rinvenuto lungo la riva del Po nel Comune di Borgo Virgilio, che saranno effettuate domenica 7 agosto dai militari del 10° Rgt Genio Guastatori di Cremona, nella mattinata odierna si è tenuto in Questura a Mantova un Tavolo Tecnico con la partecipazione di tutti le componenti (Polizia di Stato – Questura, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria -, Carabinieri, Guardia di Finanza, VV.FF., Polizie Locali dei Comuni interessati) che domenica saranno impegnate nei servizi tecnico/operativi, disposti con apposita Ordinanza, al fine di garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e la tutela dei numerosi cittadini dei Comuni coinvolti.

Il Questore ha aperto l’incontro delineando il teatro operativo che costituisce presupposto fondamentale per la pianificazione e l’attuazione del dispositivo di sicurezza che prevede, sulla base delle valutazioni emerse nel corso delle riunioni svoltesi in Prefettura ove sono stati analizzati a 360° tutti gli aspetti connessi all’intervento ed impartite dal Prefetto le conseguenti direttive, l’intensificazione dell’attività di prevenzione generale e controllo del territorio e la tutela dell’ordine pubblico nelle località interessate sia al recupero che al brillamento. Ha quindi evidenziato gli obiettivi dell’azione del sistema di sicurezza il cui impianto, con il coinvolgimento di un cospicuo numero di operatori delle Forze di Polizia e delle Polizie Locali nonché di mezzi, tra cui anche l’Unità Navale della Guardia di Finanza, prevede la cinturazione dell’area di sicurezza con presidi fissi e posti di blocco con divieto di accesso all’area interessata a partire dalle ore 8.00 di domenica, la bonifica delle aree per cui è previsto lo sgombero ed una contestuale attività di anti-sciacallaggio, attività quest’ultima cui concorrerà anche personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano in concorso con le forze territoriali. Sarà anche operativo, a supporto delle Forze di Polizia, un drone dei Vigili del Fuoco con funzioni di presidio avanzato di controllo del territorio.