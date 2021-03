Passa il carico eccezionale: ora la strada è da rifare

CAVRIANA – Sarà chiusa per almeno due o tre giorni, a partire da lunedì prossimo, la strada che collega Castelgrimaldo e Selvarizzo. Alcuni giorni fa infatti il passaggio di un trasporto eccezionale ha provocato gravi danni alla strada, tanto che ora il Comune dovrà intervenire per il ripristino con lavori che, secondo le previsioni, dovrebbero durare tre i due e i tre giorni.

Come spiega il Comune per mezzo di un post su facebook, infatti, a causa dei danni provocati dal passaggio del carico eccezionale, è ora “necessario il ripristino della carreggiata e il rinforzo con sostituzione delle tubature sottostanti”. Al sopralluogo, che si è svolto lunedì, oltre al settore tecnico del Comune erano presenti anche la vicesindaca Gaia D’Isola e l’assessore Walter Prati.

Ma c’è di più. Considerato il consistente danno provocato dal passaggio del mezzo, polizia locale e ufficio tecnico si sono messi al lavoro e hanno individuato la ditta il cui mezzo ha creato il dissesto della strada, alla quale verrà ora richiesto un risarcimento economico.

Non è tutto. Durante il sopralluogo infatti nel fosso a lato della strada sono stati trovati, immancabili, rifiuti abbandonati. La spazzatura è stata recuperata e ora – specifica sempre il Comune – la polizia locale è al lavoro per individuare i responsabili dell’abbandono così da poter emanare le necessarie sanzioni. Nel corso delle ultime settimane sulle colline, da Castiglione a Volta, i ritrovamenti di rifiuti sono stati particolarmente numerosi.