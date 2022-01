Volley – Due settimane di stop ai campionati di Serie B

MANTOVA Era nell’aria e ieri è arrivata l’ufficialità. “La Federazione Italiana Pallavolo – si legge in un comunicato – , valutata la situazione dell’attività sportiva in considerazione delle difficoltà causate dal perdurare dell’attuale contesto pandemico, ha stabilito il rinvio delle prossime due giornate (12esima e 13esima) dei campionati nazionali di Serie B, originariamente programmate per il 16 e 23 gennaio. In questo arco di tempo saranno sospese le amichevoli e l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente, sempre nel rispetto dei protocolli federali vigenti”. A meno di sorprese, le partite verranno recuperate dopo la conclusione del ritorno, dunque in coda, anche se l’ultima parola spetta alla Fipav. Una riunione per fare il punto della situazione è in programma per mercoledì prossimo. Il rinvio dei primi due turni si è reso necessario considerato l’elevato numero di gare da recuperare inerenti la parte finale dell’andata: 161 in totale, 63 in B, 35 in B1 femminile e 63 in B2 femminile. In ogni caso, la Fipav ha confermato fin da ora che “al termine della stagione saranno previste promozioni e retrocessioni come da indizione dei Campionati”.

Le società mantovane plaudono alla scelta, anche perchè come quasi tutte sono alle prese con una crescita dei contagi. L’ultimo caso è quello del Gabbiano Top Team. I biancazzurri hanno inaugurato il 2022 sabato scorso vincendo a Cavaion. Ma al successivo giro di tamponi qualche atleta è risultato positivo al Covid e qualche altro ha presentato dei sintomi. Oggi ci sarà un incontro fra coach Simone Serafini e la dirigenza, per verificare se domani gli atleti che sono in grado di farlo possono allenarsi. Il sestetto del capoluogo non deve recuperare alcuna gara, al contrario del Viadana che ne ha tre con Modena Volley, Rubicone San Mauro Pascoli e Wimore Parma. Gli atleti della compagine rivierasca sono tutti negativi, ma il club è alla ricerca di una struttura dove far effettuare la visita agli ex positivi.

Fin qui il panorama maschile. Nella B1 femminile la Nardi Volta deve recuperare la gara dell’ultima di andata a Torri di Quartesolo, come l’Euromontaggi Porto che deve giocare sempre per l’ultima di andata a Cividale del Friuli con Udine. In B2 femminile, sempre per l’ultima di andata, la Re/max Intermedia Medole deve recuperare a Verona con Vidata, mentre alla Zoo Bautique Stradella manca la trasferta di Ponti sul Mincio con Orotig Peschiera Ponti.