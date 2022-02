Per l’Asolana i parlamentari sollecitano Anas

ALTO MANTOVANO – Deputati e senatori scendono in campo e chiedono interventi urgenti e informazioni riguardo la messa in sicurezza del tratto della strada Asolana compresa tra Asola e la vicina Acquafredda, in provincia di Brescia. Sia il deputato Andrea Dara, vicesindaco di Castiglione, sia il senatore ed ex sindaco di Brescia Adriano Paroli infatti nel corso degli ultimi giorni hanno presentato due documenti dal conenuto simile, nel quale chiedono al ministro delle infrastrutture e dei trasporti con quali tempi si prevede vengano realizzate una riqualificazione e una messa in sicurezza del tratto di strada compreso tra Asola ed Acquafredda.

“Nel tratto tra Asola e Acquafredda – si legge nel documento prodotto e protocollato da Dara – continuano a verificarsi a cadenza regolare gravissimi incidenti anche mortali e ancora non esiste un progetto esecutivo per allargare la carreggiata. La riqualificazione dell’Asolana è una questione aperta sin dal 2008, anno in cui la Provincia di Mantova la inserì nel piano triennale delle opere pubbliche senza poi effettivamente aprire il cantiere. Da allora l’intervento di messa in sicurezza è stato più volte sollecitato anche dai Comuni interessati senza mai sbloccare però la situazione. Nel 2017 infatti i Comuni di Asola e Casalmoro e la Provincia commissionarono anche uno studio di fattibilità per rendere sicura la strada con un importo dei lavori poco inferiore ai 7 milioni di euro, ma ad oggi ancora non si ha notizia sull’apertura dei cantieri e durata dei lavori. Non è assolutamente immaginabile – conclude Dara – attendere ulteriore tempo per inserire nei capitoli di manutenzione straordinaria di Anas la tratta in oggetto visti i frequenti incidenti stradali ed un trasporto pesante in continua crescita che quotidianamente passa sulla strada Asolana”.

Negli ultimi giorni anche il senatore bresciano Paroli ha presentato un’interrogazione dai contenuti simili per fare luce sul futuro di una strada per la riqualificazione circa un anno fa è anche nato un comitato spontaneo di cittadini.