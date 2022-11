Domani i funerali di Micaela Azzoni. Secondo l’autopsia sarebbe stata stroncata da embolia polmonare

MOGLIA/SAN BENEDETTO PO Sarebbe stata un’embolia polmonare a stroncare Micaela Azzoni, la 48enne di Moglia deceduta nel sonno nella notte tra il 2 e il 3 novembre: questo l’esito dell’autopsia condotta ieri mattina all’ospedale di Mantova dalla dottoressa Ester Scillitani. Non vi erano dubbi sul fatto che fosse stato un malore a portarsi via la giovane mamma mogliese ma l’esame autoptico di ieri ha fugato anche le residue incertezze, restituendo il corpo della donna al dolore dei familiari: il marito Simone Molinari, le figlie Martina e Giulia e il fratello Gianluigi con cui portava avanti con successo un’importante attività imprenditoriale nel settore lattiero-caseario. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.30 nella Basilica di San Benedetto, paese di cui Micaela Azzoni era originaria, quindi proseguiranno per il cimitero di Bondanello.