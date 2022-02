Tennis Tavolo serie A1 f/m – Weekend ostico per Brunetti e PaninoLab

MANTOVA Un super weekend a tutto tennis tavolo virgiliano. Ben quattro le gare che vedono impegnati i “nostri” team tra oggi e domani. Due incontri casalinghi nel giro di poche ore attendono la Brunetti “rosa”. Si comincia stasera (ore 21.30) con il recupero della seconda di ritorno con il Teco Corte Auto Cortemaggiore. Si prosegue domani (ore 18) contro le altoatesine dell’Eppan per la terza di ritorno. Per l’occasione giocheranno in contemporanea anche i ragazzi di coach Robert Stamenkovski con il Circolo Prato (terza di ritorno). «Per l’A1 femminile, si tratta di due sfide molto importanti per il nostro percorso – afferma il tecnico Alfonso Laghezza – Le disputiamo in casa al PalaMazzi e dunque l’obiettivo è quello di centrare il doppio successo. Il primo confronto dovrebbe essere più agevole, per il semplice motivo che la compagine piacentina non dovrebbe schierare le sue straniere. Comunque Cortemaggiore potrà fare affidamento su due ottime atlete italiane. Bisogna stare all’erta. Il confronto con le altoatesine si prospetta più duro. L’Eppan è al momento terzo e mira al secondo posto attualmente nelle mani della PaninoLab. E’ in un buon momento e ci affronterà per renderci dura la vita. Per quel che concerne il roster, dovrei avere a disposizione anche Nicole Arlia che tanto bene ha fatto in Tunisia. Parlerò con lei, perché anche se potrà riposare poco dopo la trasferta azzurra, vorrei schierarla contro Cortemaggiore». Domani anche la PaninoLab Bagnolese scenderà in campo. La squadra di Laurentiu Capra sarà impegnata a Cortemaggiore (ore 15) per la terza di ritorno. Dovrà cercare di portare a casa i 2 punti per difendere la seconda piazza dalle ambizioni dell’Eppan. Tornando al Castel Goffredo, da seguire quindi anche il team maschile, quarto in classifica e in lotta per i play off, che deve tenere lontano Prato, quinto in guaduatoria e determinato a ridurre lo svantaggio. Cinque i punti che dividono le due contendenti. All’andata finì in scioltezza 4-1 per i virgiliani.