MANTOVA Il Mantova ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Gianmarco Zigoni, veronese classe 1991 e figlio di Gianfranco, ex campione di Juve, Genoa, Roma e Verona. Zigoni, giunto in prestito dal Venezia, deve riscattare una prima parte di stagione deludente con la maglia del Novara (solo un gol segnato). Ma può vantare un curriculum davvero notevole: 136 partite e 25 gol in Serie B; 150 e 51 gol in C. Sarà disponibile già per la trasferta di lunedì sera (ore 21) a Carpi.