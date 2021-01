Ancora furbetti dei rifiuti in azione al Bosco dei Ciliegi di Bozzolo

BOZZOLO – I furbetti dei rifiuti: un problema che non sembra trovare una soluzione definitiva anche se il senso civico della stragrande maggioranza dei cittadini sta consentendo ai comuni della nostra provincia di ottenere ottimi risultati sul fronte della raccolta differenziata: l’ultima segnalazione, in ordine di tempo, è arrivata dal sindaco bozzolese Giuseppe Torchio che in un post apparso su Facebook ha ringraziato i volontari che hanno liberato dai rifiuti una zona della campagna ma ha anche lasciato intendere sanzioni in arrivo per i trasgressori: «Con i volontari (tra cui Pedar e chi scrive) – si legge nel post del primo cittadino – è stata data una nuova ripulita del famoso bosco dei ciliegi in territorio bozzolese sulla strada per San Martino. In pieno lockdown molti si dedicano allo sport preferito: la discarica abusiva di ogni cosa. Purtroppo la norma è dirimente ed impone al proprietario (spesso ignaro e lontano) di provvedere a sua cura e spese alla pulizia dell’area privata invasa dai rifiuti. Peccato, però, che qualcuno lasci ricevute e tracce bancomat». Una conclusione che lascia intendere che il Comune sia in possesso di riscontri decisivi per individuare e sanzionare i responsabili.