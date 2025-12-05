L’evento – Inizia il viaggio della Fiamma Olimpica. A Mantova il 19 gennaio, ecco i tedofori

Mantova La lanterna contenente la Fiamma Olimpica di Milano-Cortina 2026 è giunta ieri in Italia ed è stata consegnata al Quirinale a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha ricevuto il simbolo dei Giochi dalle mani del presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò e della tedofora Jasmine Paolini. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, i sindaci di Milano e Cortina Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina e l’amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier. Stamane alle ore 11 si svolgerà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del viaggio della Fiamma in Italia. Il cammino italiano della Torcia Olimpica, che attraverserà le 20 regioni, inizierà ufficialmente domani, nel prestigioso Stadio dei Marmi di Roma. Qui i primi tedofori – tra cui Achille Lauro, Matteo Berrettini, Andrea Bargnani e Max Biaggi – accenderanno l’entusiasmo del pubblico dando inizio a una lunga catena di passaggi che coinvolgerà 10.001 portatori della Fiamma. Per 63 giorni il Fuoco sacro dell’olimpismo attraverserà città, borghi e paesaggi, portando con sé entusiasmo, tradizione e l’energia dei 10.001 tedofori che la accompagneranno lungo un tragitto di 12.000 chilometri: saranno atleti e atlete di discipline olimpiche e paralimpiche, campioni e campionesse, volti noti dello spettacolo o protagonisti di storie di ispirazione quotidiana per tutti. Tra le città vi sarà anche Mantova, che accoglierà la Torcia il 19 gennaio. I portatori mantovani protagonisti saranno Roberto Boninsegna, storico bomber del calcio italiano, la prof Grazia Attene, simbolo dell’atletica mantovana, e Lucilla Boari, bronzo olimpico nel tiro con l’arco a Tokyo 2020. Con loro Fabio Grossi ora tecnico ma è stato campione del mondo di pattinaggio artistico, Matteo Cattini ex para powerlifter azzurro ora nello staff tecnico della Nazionale, la forte canoista Ingrid Agostelli (5 medaglie solo ai recenti Mondiali Master), Marzia Masella insegnante di Marmirolo, Sergio De Marchi karateka ferrarese del Karatemantova e Francesca Azzolini, rappresentante del comprensorio Oglio Po, con un passato all’Atletica Interflumina di Casalmaggiore e tornata negli ultimi anni a gareggiare in manifestazioni podistiche. Possibile anche la presenza di Daniele Pagliari, presidente del Panathlon Mantova. Il campione olimpico della 4×100 Fausto Desalu invece la porterà a Monza. Il Coni e l’Anaoai (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia) di Mantova organizzano per venerdì 19 dicembre alle ore 16 in Confindustria la festa con i tedofori di Milano-Cortina 2026 e quelli di venti anni fa di Torino 2006. Il 19 gennaio, la partenza della staffetta sarà alle ore 9.12 da Villafranca di Verona. I comuni di transito saranno Valeggio, Asola, Viadana, Brescello e Suzzara. L’arrivo della Torcia in piazza Sordello è previsto per le ore 19.30. Il lungo cammino in giro per l’Italia si concluderà il 5 febbraio a Milano, dove gli ultimi tedofori – tra cui Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e l’astronauta Luca Parmitano – porteranno la Torcia attraverso le vie della città fino all’accensione del braciere finale. Poi il via ai Giochi il 6 febbraio allo stadio San Siro.