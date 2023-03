Porto Mantovano, sabato 25 marzo open day all’asilo nido “La tartaruga e la cicogna”

Porto Mantovano È in programma sabato 25 marzo, dalle ore 9 alle 12, l’Open day all’asilo nido comunale di Porto Mantovano “La Tartaruga e la Cicogna”. L’evento si terrà nella sede dell’asilo di via Foscolo a Porto Mantovano, ed è appositamente pensato per fare conoscere ai genitori le opportunità educative rivolte ai loro bambini. Per il Nido è importante far comprendere l’offerta formativa, per i genitori partecipare agli Open day vuole dire vedere e toccare con mano gli spazi a disposizione dei bambini e farsi un’idea precisa sulle metodologie che verranno applicate, sui percorsi didattici e gli approcci sperimentali. «Crediamo che il servizio che stiamo offrendo sia molto importante per la crescita della città di Porto Mantovano, in quanto garantiamo la possibilità di una crescita in comunità sin dalla più tenera età ai bambini e nello stesso diamo la possibilità ai genitori di poter lavorare anche a tempo pieno, sicuri di aver i propri figli in un luogo sicuro e protetto – ha spiegato il presidente di Asep Fiorenzo Zanella -. Nel 2022 siamo riusciti ad incrementare il numero dei bambini rispetto alle previsioni iniziali ed anche quest’anno l’obiettivo sarà quello di confermare l’aumento degli iscritti, compatibilmente con le richieste del Pnrr per l’anno 2023». Oltre a visitare gli spazi, i genitori interessati potranno confrontarsi con l’equipe educativa per conoscere nel dettaglio qualsiasi aspetto.