A 90 anni Giovanna Cavalli chiude la sua attività di ristoratrice a Cividale

RIVAROLO – La Gianna di Cividale si toglie il grembiule da cuoca e si mette a riposo. Ancora pochi giorni e con l’anno nuovo cesserà l’attività. Il prossimo 1 aprile la signora compirà 90 anni, sessantacinque dei quali passati in cucina e questo spiega la decisione anche se giunta un po’ a sorpresa. Titolare del ristorante Pizzeria “la Fontanella” la signora il cui vero nome è Giovanna Elettra Cavalli, ha rilevato il locale di Cividale una quarantina di anni fa ma prima aveva condotto varie altre gestioni a Parma e a Commessaggio.In tutto questo tempo le sue mani hanno steso non si sa quanti metri quadrati di sfoglia arrotolondo e piegando quintali e quintali di agnolini e tortelli, le sue specialità. Il figlio Moreno, che assieme a Giuseppe conduce il locale a fare un po’ la storia dell’ambiente. «Io ho lavorato per tanti anni sulle navi come chef di rango è probabilmente questo spiega la passione della nostra famiglia nel preparare il buon cibo. Da noi, nonostante questa sia una piccola frazione, venivano a mangiare clienti da lontano perché si sapeva che la mamma era brava in cucina; non abbiamo mai fatto pubblicità e l’affluenza sempre avuta è da attribuire al passa parola. La settimana scorsa avevamo a tavola il celebre pilota di motociclistico Andrea Dovizioso con diversi amici. Tutti si complimentano con la mamma anche per la forte fibra che le permette di stare in piedi in cucina ore e ore». Moreno, che ama di tanto in tanto spostarsi in Canada dove vive la moglie col figlio ,aggiunge che non lasceranno Cividale perché la casa è di loro proprietà e magari qualche pranzetto con gli amici potranno ancora prepararlo. Anche per non togliere del tutto alla mamma il piacere di stare in mezzo alla gente: «Lascio questa attività a malincuore e con tanta commozione»: aggiunge Gianna con un nodo alla gola prima di tornare in cucina a preparare le ultime profumate pietanze.