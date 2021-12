Premio Contesini a S.Giovanni del Dosso: riconoscimento a Adriana Magnani

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE – San Giacomo d/SSi è conclusa con la vittoria della segnatese Adriana Magnani la prima edizione del concorso poetico “Memorial Nerio Contesini – Poeta contadino” andata in scena alcuni giorni fa a San Giacomo delle Segnate: manifestazione tenuta nel rinnovato e funzionale anfiteatro alla presenza di un folto pubblico, ed organizzata dal Comune, dall’Associazione Culturale Athena e dal Centro Ricreativo Sangiacomese, in collaborazione con il Gruppo Fotografico Segnate e il Gruppo di Lettura Segnate.

Hanno partecipato inoltre come ospiti alcuni poeti esponenti del cenacolo dialettale mantovano “Al Fogoler”, il cantastorie mantovano Wainer Mazza e il maestro burattinaio Maurizio Corniani (foto). Una manifestazione che, ha ricordato il sindaco Giuseppe Brandani, verrà replicata il prossimo anno.