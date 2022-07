Calcio Serie C – Abbonamenti, il Mantova fa leva sull'”orgoglio virgiliano”

MANTOVA “Orgoglio virgiliano” è il nome scelto dal Mantova per la campagna abbonamenti 2022-23. Un nome che sa di slogan e rivendicazione, per una campagna che punta a riavvicinare i tifosi mantovani alla propria squadra dopo le vicissitudini degli ultimi anni, un po’ legate al Covid e molto ai risultati altalenanti dell’Acm. Ma vediamo in dettaglio.

Le date – Come preannunciato, la sottoscrizione delle tessere avrà inizio lunedì prossimo (18 luglio), ma solo per gli abbonati dello scorso anno. Lunedì 1 agosto sarà aperta la vendita libera.

Le modalità – L’abbonamento può essere acquistato (o rinnovato): online su www.vivaticket.com, dove al momento dell’acquisto verrà rilasciata una ricevuta con la quale recarvi al Mantova Point (muniti di documento d’identità) per ritirare la tessera; presso il Mantova Point di viale Te dal lunedì al venerdì (orari dal 18 al 22 luglio: 9.30-12.30 e 15-19); presso i punti vendita Vivaticket, dove anche in questo caso verrà consegnata una ricevuta da presentare al Mantova Point.

I prezzi – Sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione. Il pacchetto di curva Te costa 95 euro, la tribuna laterale (Cisa e Te) 250 euro, la tribuna centrale 350 euro, la poltronissima 1.000 euro.

I vantaggi – Gli abbonati avranno diritto a uno sconto del 10% su ogni acquisto al Mantova Point o al Givova Store di piazza Erbe. Non solo: in caso di qualificazione ai play off, chi deciderà di rinnovare l’abbonamento anche per la stagione successiva (2023-24) avrà diritto al 20% di sconto sull’acquisto della nuova tessera; e al 10% presso il ristorante Scaravelli di piazza Erbe. Inoltre, nel caso la prima partita di Coppa Italia (21 agosto) dovesse disputarsi al Martelli, tutti gli abbonati avranno diritto a un biglietto gratis. Infine, entro il prossimo 30 settembre, fra gli abbonati verranno estratte 10 persone che riceveranno in regalo una maglietta ufficiale del Mantova autografata.

I vecchi abbonati – Ulteriori vantaggi per i cosiddetti “fedelissimi”, ovvero gli abbonati della scorsa stagione. Essi avranno incluse nell’abbonamento tutte le 19 gare di campionato casalinghe, a differenza dei nuovi abbonati che invece ne avranno 18. La 19esima, in questo caso, corrisponde alla cosiddetta “Giornata Biancorossa”, giornata nella quale i nuovi abbonamenti non saranno validi (la data verrà comunicata dalla società nel corso della stagione). È importante sottolineare che, durante i primi 15 giorni di prelazione, sarà garantito ai vecchi abbonati lo stesso posto della scorsa stagione, cosa che invece dall’1 agosto sarà possibile solo in caso di disponibilità.

Queste le “istruzioni per l’uso”. In viale Te rimangono abbottonati sulle aspettative, anche perchè la squadra è ancora incompleta e non può quindi “accendere” più di tanto la tifoseria. Verrà il momento, o almeno si spera.