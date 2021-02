Soffocato da una fetta di prosciutto, martedì l’addio per il 40enne di Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA – Si terranno martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Volta i funerali del 40enne Gian Guido Carletti, tragicamente scomparso venerdì intorno alle 13. L’uomo infatti, in casa propria, stava pranzando prima di tornare al lavoro: mentre mangiava è rimasto soffocato da una fetta di prosciutto. In casa da solo, per il 40enne non c’è stato nulla da fare. A trovarlo è stata una conoscente di famiglia, verso le 17: entrata nell’abitazione, delle cui chiavi è a quanto pare in possesso, ha trovato il 40enne ormai senza vita. Immediata quanto inutile la chiamata ai sanitari: il personale del 118 infatti non ha potuto fare nulla per salvare il 40enne, deceduto già alcune ore prima.

Gian Guido Carletti era molto conosciuto negli ambienti sportivi: sempre presente sia al Palavalle per assistere alle gare della squadra di volley voltese, sia in Curva Te per seguire il Mantova calcio. Orfano di padre, a 17 anni era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale dal quale tuttavia era riuscito a riprendersi pur con qualche fatica. Ora, da qualche tempo, lavorava nella ditta Alesia Inc di Cavriana. In paese era benvoluto da tutti e per tutti aveva una buona parola.