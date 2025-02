Zanoni Consulenza alla vendita, assistenza, innovazione: tre strade per guardare al futuro

Competenza ed esperienza al servizio dei veicoli commerciali e industriali

CASTEL GOFFREDO – Obiettivi ambiziosi, garanzia di qualità su strada ed esperienza nel settore. Su questi tre pilastri pone le proprie fondamenta Zanoni srl (www.zanoni-man.it), azienda storica dell’alto mantovano che ha una partnership consolidata con la casa tedesca Man Trucks & Bus, leader a livello mondiale nel settore della produzione di veicoli industriali e commerciali. «La nostra realtà nasce come officina meccanica nel 1960. Con il tempo, sotto la guida di mio padre, Angelo Zanoni, siamo subentrati al timone io e mio fratello Francesco – spiega Marco Zanoni, socio titolare dell’azienda – e da quando siamo diventati concessionari Man, nel 1991, la famiglia si è allargata. Siamo riusciti ad affermarci sul mercato della vendita, dell’assistenza e del noleggio di veicoli industriali, offrendo un servizio completo».

Castel Goffredo (Mantova) e Castenedolo (Brescia), sono due le filiali da cui Zanoni persegue, quotidianamente, la propria mission: quella di rappresentare un partner affidabile per i propri clienti, rispondendo alle esigenze di mercato in maniera pronta ed efficace.

La presenza di due sedi, di cui l’ultima attiva dal 2009, permette all’impresa di contare su ampie aree dedicate all’esposizione dei mezzi, all’officina e al magazzino.

Soluzioni rapide e innovative: così Zanoni risponde alle sfide del mercato

«Oggi la rapidità nel garantire un servizio è fondamentale, specie nel nostro settore, dove il cliente che sceglie noi, a sua volta, deve rispondere ad altre persone in modo veloce – sottolinea Marco Zanoni – conosciamo il valore della puntualità per riuscire a consegnare il veicolo pronto nei tempi prestabiliti». Inoltre, oltre alla vendita di veicoli industriali, veicoli commerciali e usati multimarca, l’azienda ha un’ampia offerta di servizi, che riguardano il veicolo in tutti i suoi aspetti: dalla manutenzione programmata, passando per l’installazione di tachigrafi e le revisioni in sede, al noleggio di veicoli industriali. Il servizio post-vendita è da sempre un punto di forza di Zanoni srl e, grazie al Man Service Care, il coordinamento e l’amministrazione delle scadenze di assistenza vengono gestiti in maniera proattiva tramite sistemi informatizzati. Infatti quella garantita da Zanoni è un’assistenza senza interruzioni, non a caso chiamata proprio assistenza mobile24 Man. Altrettanto spazio è poi dato alla riparazione, grazie a strumenti avanzati per la diagnosi dei sistemi di trasmissione, sospensioni, motori e freni. Al centro dei processi di Zanoni c’è quindi l’attenzione per il cliente, per il quale i costi di manutenzione diventano prevedibili e pianificabili.

Nuovi progetti, crescita e sostenibilità grazie ai nuovi veicoli Man

Lo sguardo di Zanoni si rivolge al futuro e alla sostenibilità grazie alla nuova generazione di veicoli Man. Lo scorso settembre, durante la Iaa Transportation che ha avuto luogo ad Hannover, la casa tedesca ha presentato un autocarro completamente elettrico prodotto in serie e capace di un’autonomia giornaliera di ottocento chilometri. Una novità che non solo agevola il trasporto a lungo raggio a emissioni zero di Co2, ma potrebbe favorire il passaggio dal diesel all’elettrico. «La mobilità elettrica rappresenta l’avvenire del trasporto economico ed ecologico – racconta Francesco Zanoni – desideriamo che l’azienda si configuri come una realtà appetibile per i giovani, a cui offriamo un ambiente professionale stimolante. I veicoli industriali moderni sono caratterizzati da tecnologie avanzate che richiedono specifici percorsi formativi a cui diamo ampio spazio; l’organizzazione interna favorisce la creazione di un clima di cooperazione tra i dipendenti, in grado di generare motivazione e coinvolgimento». Zanoni guarda al domani con ottimismo e propositività, nella consapevolezza che preservare quanto consolidato fino a questo momento sia il primo passo per cimentarsi in nuovi progetti, tra cui l’inaugurazione di una nuova sede operativa e l’apertura di nuovi locali per implementare la vendita di veicoli leggeri.