Refezione scolastica: servizio alla Coop S. Lucia. Costerà circa 68mila euro

SABBIONETA – Un solo anno di contratto per il servizio di refezione scolastica. L’amministrazione comunale ha deciso di non rinnovare per il triennio 2022-2025 l’appalto con l’attuale gestore, la cooperativa sociale S. Lucia, perché ormai si approssima la scadenza del mandato elettorale e quindi si tratterebbe di impegnare anche la prossima amministrazione comunale. Di qui la scelta di affidarsi a un soggetto esterno per una sola annualità, ma a precise condizioni; in particolare che il costo del pasto non sia superiore a quello attuale, ossia 3,94 euro. La giunta ha in animo di valutare possibilità alternative di prestazione del servizio, sia per quanto riguarda aspetti strettamente attinenti alla ristorazione che alla sua gestione amministrativa. «Esercitare l’opzione di rinnovo contrattuale – spiegano gli amministratori – ci avrebbe vincolato per un periodo di anni tre, non compatibile con l’attuazione delle strategie in corso di verifica». L’importo annuale dell’appalto è stato quantificato in 68.122 euro, oltre l’Iva di legge.