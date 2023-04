Resta schiacciato sul lavoro: grave operaio 45enne di Castiglione

Castiglione Gravissimo incidente sul lavoro ieri mattina intorno alle 10.30 a Iseo nel Bresciano, all’interno dello stabilimento della Wood Beton di via Roma, appartenente al gruppo Nulli, per un operaio 45enne di origini straniere residente a Castiglione delle Stiviere. L’uomo è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia in elisoccorso in prognosi riservata. Dalle primissime ricostruzioni condotte dalle forze dell’ordine, l’uomo mentre si trovava a lavorare su una piattaforma rialzata, presumibilmente un cestello di una gru, sarebbe rimasto improvvisamente schiacciato, subendo un forte colpo alla testa.

Immediati, a questo punto, i soccorsi che hanno richiesto l’intervento dell’elicottero; il 45enne infatti, come detto, è stato trasportato in condizioni davvero critiche agli Spedali Civili di Brescia. Sul posto sono intervenuti oltre al personale di soccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale di Ats. Le dinamiche dell’incidente sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine. Gli organi competenti sono infatti al lavoro per ricostruire la causa alla base del violento impatto che l’operaio 45enne ha subito mentre si trovava sulla piattaforma rialzata.

La speranza di tutti è che le condizioni dell’operaio residente a Castiglione delle Stiviere possano lentamente migliorare, anche se il violento impatto e le conseguenti lesioni da lui riportate, in particolar modo quella alla testa, hanno fatto fin da subito, presagire il peggio.