Ubriaco, molesto e con la droga in tasca: nei guai un 20enne tunisino

MANTOVA Era palesemente ubriaco e dava fastidio alle altre persone che erano nel locale per passare una serata di divertimento, così il personale del Chiringuito ha chiamato la Polizia. Gli agenti hanno preso in carico l’ubriaco molesto che è stato portato in questura, dove gli sono stati trovati addosso diversi grammi di hashish. Gli agenti della Volante sono intervenuti intorno all’una di ieri nel locale di via Parma. A dare fastidio era un 20enne tunisino che si aggirava nel locale completamente ubriaco. Una sbronza che gli ha fatto dimenticare di avere in tasca diversi grammi di hashish che non ha pensato di buttare quando ha visto arrivare la Polizia e nemmeno una volta che lo hanno caricato sull’auto di servizio e portato in questura per accertamenti. È stato quindi negli uffici di piazza Sordello che è sbucata la droga, subito sequestrata. Nei confronti del 20enne tunisino è scattata immediatamente una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. Quanto alla droga di cui è stato trovato in possesso, si tratterebbe di una modica quantità riguardo alla quale gli agenti si sono riservati sul come procedere. Stando a quanto appreso si tratterebbe di una quantità che è di fatto a metà strada tra quella che comporta una segnalazione alla prefettura come consumatore di droga e la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.