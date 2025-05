Rinuncia al gettone di presenza , il consigliere di San Giorgio Bigarello Pirrotta lo devolve all’Hotel del Cane

SAN GIOVANNI BIGARELLO – Il consigliere comunale di San Giorgio Bigarello, Massimo Pirrotta, ha deciso di devolvere il compenso annuale dei suoi gettoni di presenza all’Hotel del Cane di Curtatone, struttura molto importante e apprezzata a livello provinciale. Dal 1997, anno in cui si occupa anche dei cani abbandonati nei territori di San Giorgio e di Bigarello – oggi fusi in un Ente unico – i migliori amici dell’uomo recuperati sono stati 198. Attualmente in pensione a spese del Comune ce ne sono ancora una paio. «Non faccio il consigliere né politica per soldi, ma per passione e puro spirito civico, sperando di poter essere utile alla realtà in cui vivo – commenta il consigliere de “Il Cambiamento” in quota Lega – Per questo ho deciso di donare la mia indennità (75,13 euro netti, ndr) ad una struttura che nel tempo si è distinta per l’impegno a trovare casa in modo celere e affidabile a numerosi nostri amici a quattrozampe, facendo risparmiare molti soldi ai cittadini. Io stesso, anni fa, ho adottato una bellissima cagnolina di nome Giada». Ricordiamo che i consiglieri non percepiscono un vero e proprio stipendio, ma una somma simbolica di rappresentanza, comunemente chiamata gettone di presenza, cioè un emolumento in denaro per ogni seduta di consiglio comunale o commissione consiliare in cui si partecipa. «So che non è una grande cifra, ma sono felice che sia servita per comperare 60 chili di crocchette per i due cagnolini ospiti dell’Hotel del Cane. Anzi, colgo l’occasione per dire che uno dei due, Seth, è alla ricerca di una famiglia che lo accudisca. Chi fosse interessato può contattare l’Hotel del Cane al numero 0376/49243».

Matteo Vincenzi