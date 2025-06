Ritrovato morto in casa 51enne di Sermide agli arresti domiciliari

SERMIDE Questa mattina alle ore 07,30 in Sermide, via Fratelli Bandiera, personale del 118 e dei Vigili del Fuoco intervenivano presso un’abitazione dove il proprietario non rispondeva. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Sermide. Il personale di soccorso, una volta entrati nell’appartamento, rinvenivano il cadavere di Franzini Gianluca, 51nne, il quale si trovava in detenzione domiciliare. Il medico del 118 constatava il decesso avvenuto per cause naturali. La salma veniva restituita ai familiari.