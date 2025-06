A Governolo l’evento artistico notturno dal titolo “Notte tra i castelli”

Dopo il successo di Officinalis, dal prossimo fine settimana partirà, nella sede della Fondazione Mondo Rurale e Insieme per la Terra, l’evento artistico notturno dal titolo “Notte tra i castelli”. Con il patrocinio del Comune di Roncoferraro, la Fondazione aprirà le porte ad un insolito percorso tra castelli, reali e di fantasia, del Maestro Roberto Corso, uno dei maggiori coloristi del Belpaese.

Secondo il Presidente della Fondazione Nicola Gozzoli: “Il progetto vuole far riscoprire e rivivere il ruolo culturale, agricolo, economico e politico che hanno avuto i castelli in Italia e in Europa. L’apertura di questo percorso è affidata al castello di Governolo, costruito nell’XI secolo da Matilde di Canossa. La mostra vedrà esposte opere su carta, realizzate con china, e opere su tela, realizzate con vernice”.

Per proseguire i festeggiamenti dei dieci anni dalla nascita del progetto associativo “Insieme per la Terra”, è stato coinvolto il Maestro Corso, bolzanino di nascita e mantovano di adozione.

Grazie al coordinamento del Consiglio di Amministrazione, nella persona del vicepresidente Manuel Negri e del consigliere Alessandra Palvarini, della coordinatrice artistica Natascia Grazioli, della responsabile della biblioteca Petra Treccani e di tutti i volontari impegnati nell’allestimento della sede e grazie alla sensibilità dimostrata verso le tematiche associative di Rossano Biselli, Presidente Biselli Group, Fabio e Pasquale dell’Osteria Cacio e Pepe di Governolo, Antonio Visaggi di Trade World di Borgoforte, Thomas Bussacchetti di Al Cantun di Goito, Licia e Claudio Salami di Vestiesse Abbigliamento, è stato possibile progettare un percorso artistico originale e popolare.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 14 giugno 2025 alle ore 19:30, alla presenza dei Rappresentanti Istituzionali e delle Autorità. Ad introdurre la mostra ci sarà il curatore Dr. Nicola Gozzoli, il Critico d’Arte Angelo Leidi e il Maestro Roberto Corso.

La sede si trova a Governolo di Roncoferraro (MN), Piazza della Repubblica. La mostra a ingresso libero sarà visibile dal 14 al 22 giugno nelle serate di sabato e domenica dalle ore 19:30 alle 23:30.