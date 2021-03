Ruba telefono a bordo del treno e fugge: arrestato alla stazione di Suzzara

SUZZARA A Suzzara, sabato sera, a bordo del treno della tratta Mantova – Modena C.G., 19enne di Suzzara, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di stupefacenti ed alcool, in compagnia di un complice in corso di identificazione poiché sceso qualche fermata prima, distraendo un viaggiatore che stava facendo rientro presso la propria abitazione, si impossessava del suo telefono cellulare tentando successivamente un’inutile fuga all’interno del convoglio. La vittima, con l’ausilio del capotreno, che avvisava tempestivamente attraverso una telefonata al “112” i carabinieri di Gonzaga, raggiungeva il giovane reo il quale, dopo spintoni e minacce, lasciava cadere per terra l’apparecchio telefonico.

A quel punto però, dato che il treno era giunto presso la stazione ferroviaria di Suzzara, il giovane, sceso dal treno, veniva raggiunto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gonzaga i quali, a fatica e riportando lievi escoriazioni ai polsi, riuscivano a trattenerlo nonostante cercasse in tutti i modi di divincolarsi. Dopo gli approfondimenti di rito presso la caserma di via Ferrante Gonzaga a Gonzaga e la telefonata al P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Mantova, il giovane veniva dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova. Nei prossimi giorni risponderà davanti al GIP del Tribunale di Mantova delle accuse di tentata rapina impropria e resistenza e lesioni a p.u.