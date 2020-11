Sabbioneta, addio alla ciclabile della discordia

SABBIONETA La questione della ciclabile di via Piccola Atene a Sabbioneta è prossima a una soluzione: lo ha annunciato il sindaco Marco Pasquali promettendo quindi di risolvere un problema che aveva creato non poche polemiche nonchè una petizione per togliere i delimitatori della ciclabile e ripristinare il doppio senso di marcia.

«Una delle cose più difficili, in questo difficile momento, è non perdere di vista la quotidianità delle cose da fare – ha scritto il sindaco su Facebook – Ma finalmente domani (oggi ndr) iniziano i lavori per ristabilire il doppio senso di marcia in Via Piccola Atene. Un impegno che ci siamo presi prima delle elezioni dello scorso anno, e che ora portiamo a termine, a seguito delle tante richieste dei cittadini che ormai due anni fa si svegliarono una mattina con questa “sorpresa”. I lavori avranno una brevissima durata, mercoledì saranno terminati, con un ritorno alla normalità tanto atteso e sperato. Cerchiamo di essere attenti alle esigenze della cittadinanza, sia pur presi come si è a gestire una emergenza che non vuole finire». (nico)