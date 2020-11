L’estate di San Martino festeggiata dai bimbi di Castellucchio

CASTELLUCCHIO Le tradizioni popolari e le nuove generazioni due mondi che riescono a dialogare e a trovare il modo per interagire gli uni con gli altri.

A Castellucchio, ad esempio, all’asilo nido “Il Castello dei Bimbi” la ricorrenza dell’Estate di San Martino è stata vissuta tra la curiosità e l’entusiasmo dei bimbi e delle bimbe che frequentano questa struttura. Il gruppo dei più grandi, ottimamente seguiti dai loro educatori e dal personale non docente, ha svolto il gioco dello chef cucinando una delle specialità tipica del momento. In definitiva ogni bimbo o bimba ha spalmato la marmellata di castagne sulle fette biscottate per poi distribuirle a tutti i presenti. Alla fine, come era facilmente prevedibile, il frutto di stagione, vale a dire le castagne, sono divenute le protagoniste di un gustoso momento conviviale che ha coinvolto tutti, grandi e piccini. (pabi)