La storia locale di Casaloldo tra Giorno della Memoria e del Ricordo

CASALOLDO – Il 27 gennaio, giovedì, si celebra il Giorno della Memoria e il 10 febbraio il Giorno del Ricordo. In merito per giovedì alle 20.30 al teatro Soms è stata organizzata una serata culturale tra storici dilettanti locali per cercare di diffondere il piacere della ricerca storica e la passione per mantenere viva la memoria e la microstoria del territorio. Converseranno col pubblico gli storici Gaetano Agnini (Desenzano), Giovanni Chiarini (Castiglione), Enzo Cartapati (Goito), Roberto Ghisini (Acquafredda), Sergio Desiderati (Guidizzolo) e la giovane storica e scrittrice castiglionese Valentina Folloni. Moderatore sarà lo storico casaloldese Gian Agazzi che cercherà di tirare un filo rosso tra i diversi racconti e le varie esperienze messe in campo. I relatori cercheranno di trasmettere il proprio amore per la storia locale narrando episodi, racconti, vite di personaggi semplici e piccole storie di quotidianità, che in periodi particolarmente tragici, possono diventare eroici e mitici. Di come la piccola storia si intreccia con la grande storia, diventandone parte integrante e indispensabile. Senza ovviamente dimenticare il dramma dell’Olocausto, degli Internati militari e dei profughi italiani durante la guerra. Ma vedendo il dramma con gli occhi di persone della zona che tale dramma hanno veramente vissuto. La serata si terrà nel rispetto delle norme sanitarie. È gradita la prenotazione al 347-8256135.