Post Covid, il consiglio approva le agevolazioni per le imprese

VIADANA Il consiglio comunale ha deliberato varie agevolazioni tributarie per mitigare le condizioni di disagio per le imprese nel post Covid-19. Per quanto concerne la tassa sui rifiuti, sono state confermate le tariffe Tari 2019, inoltre nel conteggio delle utenze Tari non domestiche non sono stati calcolati i giorni di chiusura ed è stata prorogata la scadenza della prima rata al 30 settembre, con la disapplicazione di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento per i versamenti entro il 30 aprile 2021. In riferimento al Cosap (canone d’occupazione del suolo pubblico) per il mercato è stato definito il canone senza conteggiare i giorni di sospensione dell’attività oltre ad una riduzione del 30% per il periodo di ripresa con limitazioni; plateatico gratuito senza limitazioni di estensione per bar, ristoranti, gelaterie e altre attività di somministrazione. In riferimento alla Cosap per attività commerciali è possibile esporre gratuitamente la propria merce fuori dal negozio. Nuova Imu: via libera alla disapplicazione di sanzioni ed interessi per il ritardato pagamento per la sola quota comune per i versamenti entro la data del saldo per cittadini e imprese in situazione di disagio economico a causa Covid-19; possibili pagamenti in un’unica soluzione oa rate. «Le agevolazioni non saranno concesse in automatico ma dovranno essere richieste utilizzando il modello messo a disposizione dagli uffici comunali». La richiesta dovrà essere presentare all’ufficio tributi entro e non oltre il 23 agosto 2020 mediante invio all’indirizzo pec tributi@pec.comune.viadana.mn.it

Lorenzo Costa