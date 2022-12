Sacco di rifiuti direttamente nel canale. E il vicesindaco lo raccoglie

REDONDESCO Nemmeno in una zona isolata nelle campagne fuori dall’abitato di Redondesco, ma nel pieno centro del paese – forse addirittura di giorno. Nella giornata di ieri un grosso sacco nero pieno di rifiuti è stato trovato nel canale Tartaro, nel tratto che passa lungo via Garusi. Il livello dell’acqua è piuttosto basso e di conseguenza il sacco di spazzatura faceva bella mostra di sé, fino a quando il vicesindaco Diego Accorsi ha deciso di intervenire per recuperarlo e destinarlo al corretto smaltimento. «Per quanto mi riguarda – afferma Accorsi – si tratta di un comportamento inconcepibile. Perché mai dovrebbe essere necessario liberarsi dei rifiuti gettandoli nei campi, nei fossi o nei corsi d’acqua? Gli operatori recuperano i propri rifiuti a casa di ognuno, e tali rifiuti tra l’altro sono già perlopiù pagati al gestore del servizio. Inoltre si rischia un’ammenda salatissima. Per cosa? Nel caso il trasgressore venisse individuato, la multa da 700 euro è assicurata».