Rivarolo Mantovano – Tutela della biodiversità: il Comune a caccia di bandi

RIVAROLO MANTOVANO Punta ad un bando di Regione Lombardia il Comune di Rivarolo Mantovano per attuare un intervento di rinaturalizzazione del territorio attraverso l’impianto di boschi o sistemi verdi: il tutto per proseguire quel percorso a difesa della natura.

La tutela della biodiversità al centro dell’operato del Comune che già da tempo sta lavorando su questo tema. E proprio in questo si inserisce il progetto per cui il Comune cerca contributi regionali: un piano le cui finalità coniugano gli obiettivi del bando regionale alle specifiche peculiarità dell’azione amministrativa condotta dal Comune di Rivarolo Mantovano in materia di tutela della biodiversità floreale.

La Regione finanzia, infatti, la valorizzazione delle aree rurali per ottenere l’incremento della naturalità boschiva anche in funzione della fruibilità da parte della popolazione locale. Obiettivo del Comune è, infatti, la strutturazione di aree con essenze floreali mellifere per sostenere gli insetti impollinatori in affanno a causa delle coltivazioni intensive. Intervento per cui sono stati individuati alcuni terreni agricoli in fregio ai Canali “Diversivo casalasco” e “Navarolo” per complessivi 3,5 ettari, circa. Tra il vecchio argine ad andamento sinuoso e i corsi d’acqua rettificati dalla bonifica novecentesca permangono infatti numerose “aree di risulta”, di proprietà pubblica e privata; tra queste, appunto, i terreni che l’amministrazione comunale propone di rinaturalizzare con impianti floreali a prevalenza bosco.

Gli interventi, se attuati, richiederanno un investimento da 344mila euro circa, tra acquisto dei terreni, impianti e spese di gestione, 5mila dei quali a carico del Comune.

«Da Comune amico delle api, quale siamo, – spiega il sindaco Massimiliano Galli pensiamo di strutturare gli interventi candidati con piantumazioni di essenze floreali gradite alle api, per contribuire al riequilibrio della biodiversità floreale proprio con l’impianto di boschi di pianura».