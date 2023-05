Apre l’ambulatorio infermieristico di Campitello

Campitello Implementare i servizi territoriali sanitari già esistenti offrendo al contempo un collegamento ai cittadini che necessitano di informazioni, prestazioni di tipo infermieristico o attività di presa in carico relativamente ai bisogni espressi e identificati dai professionisti: queste le ragione che hanno portato ad aprire nuovi ambulatori infermieristici in tutta la provincia. Tra i nuovi centri anche quello di Campitello, nel Comune di Marcaria, che aprirà domani in via Rossini 10.

Un nuovo servizio a favore della cittadinanza che potrà rivolgersi all’ambulatorio per prestazioni di piccola entità senza così dover ricorrere a medici o strutture ospedaliere: un servizio, insomma, che vuole essere più vicino all’utenza accorciando la distanza e dando risposte chiare a coloro che avessero necessità specifiche.

L’ambulatorio di Campitello si inserisce nei setting di intervento degli infermieri di famiglia e di comunità che già sono stati attivati a Mantova, Lunetta, Borgo Virgilio, Pegognaga, San Giovanni del Dosso, Roncoferraro e Viadana. Obiettivo, come detto, è migliorare sempre più l’integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari. Il servizio è a disposizione di tutta la popolazione ad esclusione di pazienti già seguiti dai servizi di assistenza domiciliare integrata o che necessitano di cure palliative.

Il servizio sarà attivo il mercoledì dalle ore 8.30 alle 10 con accesso libero; i restanti giorni le attività sono erogate su appuntamento. Per info e prenotazioni contattare lo 0376435873, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15 o scrivere a infermierifamiglia.bozzolo@asst-mantova.it.