Sanità al centro di Bozzolo: Comune e ospedale potenziano i servizi

BOZZOLO – Sanità sempre più centrale a Bozzolo dove proseguono i lavori per il potenziamento dell’ospedale e parallelamente gli adeguamenti per la somministrazione del vaccino e la sistemazione dei locali da destinare ai parenti dei degenti ed ai cittadini bisognosi.

«I punti di riferimento a Bozzolo, caduta l’industrializzazione – spiega il sindaco Giuseppe Torchio – sono l’ospedale e la casa di riposo. Quanto si poteva fare con Migross e Fioc Carni è stato realizzato anche se tanto resta ancora da fare, perchè il treno è stato perso negli scorsi anni». Sanità al centro, dunque, con tutta una serie di iniziative che Comune ed ospedale stanno portando avanti per il bene del territorio e non solo.

«L’ospedale sta facendo la sua parte – continua il primo cittadino – ed anche noi stiamo lavorando». Sono, infatti, attesi i 250mila euro frutto della causa (vinta) intrapresa contro il Ministero delle infrastrutture per gli appartamenti di via Colombo che il Comune metterà a disposizione delle famiglie dei degenti del don Mazzolari e della popolazione locale.

Ma se, da un lato, un obiettivo è stato in parte raggiunto, dall’altro, Bozzolo guarda ad un altro importante risultato all’orizzonte: si sta, infatti, lavorando per la realizzazione del centro vaccini al Pot. Tema strettamente collegato agli interventi di asfaltatura nei pressi dell’entrata dell’ingresso “pulito” per i vaccini Covid-19 ed influenzali.

I lavori all’ospedale don Mazzolari non finiscono, però qua: previsto, infatti, anche il recupero dei pluviali di gronda ormai da tempo transennati e bisognosi di intervento. Lavori, questi, che saranno realizzati dell’Asst in concomitanza con l’asfaltatura del piazzale.