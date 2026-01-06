Sanyleg e Terre dei Ghelfi: qualità, territorio e sostenibilità dal Mantovano alla Toscana, la visione di Alberto Ghelfi

L’imprenditore è titolare sia dell’azienda di Castel Goffredo, da oltre 30 anni leader nel settore delle calze medicali, sportive e workwear, che della società agricola con boutique resort a Bolgheri produttrice di vini Doc e olio bio

CASTEL GOFFREDO – Sanyleg, azienda leader nella produzione di calze a compressione medicali, sportive e workwear con sede a Castel Goffredo, e Terre dei Ghelfi, giovane azienda agricola e boutique resort a Bolgheri, in Toscana, rappresentano oggi i due pilastri dell’attività imprenditoriale di Alberto Ghelfi. Realtà differenti per settore, ma accomunate da un’impostazione gestionale fondata sulla pianificazione di lungo periodo, sulla crescita costante, su investimenti mirati e sulla valorizzazione delle persone.

Fondata nel 1993 insieme alla moglie Ida Bombana, scomparsa nel 2006, Sanyleg è oggi una delle eccellenze italiane nel settore della calzetteria a compressione. L’azienda opera con una produzione interamente Made in Italy e raggiunge i principali mercati internazionali attraverso una filiera controllata e radicata nel territorio, che coniuga innovazione tecnologica, qualità produttiva e attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale.

Terre dei Ghelfi nasce nel 2021, quando Alberto Ghelfi acquisisce un casale con vigneti e uliveti a Bolgheri, frazione del comune di Castagneto Carducci in provincia di Livorno, e avvia da subito sia la produzione di vini Doc e Olio Extravergine Biologico sia la ristrutturazione della proprietà, trasformandola in un resort di lusso con sette appartamenti. Negli anni successivi amplia la tenuta con l’acquisto di nuovi terreni, arrivando oggi a 1.200 ulivi e circa 6 ettari di vigneti, convertiti fin da subito al biologico. Sono inoltre in fase di realizzazione nuove strutture dedicate all’accoglienza, tra cui una sala degustazione che arricchirà l’esperienza enoturistica e una spa con bagno turco, sauna e area fitness. In pochi anni, i prodotti hanno ottenuto riconoscimenti in Giappone, Stati Uniti, Germania e Svizzera, a conferma dell’elevato posizionamento qualitativo. Oggi Terre dei Ghelfi, insieme a Sanyleg, fa parte della Alberto Ghelfi Holding, che ne coordina la crescita e lo sviluppo. Un elemento centrale nel percorso imprenditoriale di Alberto Ghelfi è il ruolo delle persone e del lavoro di squadra, considerati determinanti per il raggiungimento dei risultati aziendali. Un approccio che guida anche Sanyleg, diventata nel 2025 Società Benefit, formalizzando un modello fondato su sostenibilità e responsabilità sociale. I cinquanta collaboratori sono coinvolti in un programma di welfare che include prevenzione sanitaria, iniziative di benessere e misure per favorire l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Una visione che punta a consolidare stabilità interna, crescita delle competenze e partecipazione attiva delle persone. L’importanza attribuita alle persone è emersa anche giovedì scorso durante la tradizionale cena aziendale svoltasi a Villa Ghelfi di Goito di proprietà dell’imprenditore, che ha riunito i collaboratori per condividere i risultati dell’ultimo anno e ringraziarli per il contributo e l’impegno dimostrati. Nel corso della serata è stato presentato “Annaluce”, Vermentino di Toscana Igt dedicato alla madre di Ghelfi, ed è stato annunciato per il prossimo anno il debutto di “1961”, Bolgheri Superiore destinato a diventare la nuova etichetta di punta di Terre dei Ghelfi.

Il 2024 si è chiuso per Sanyleg con un fatturato pari a 13 milioni di euro e un utile di circa 2 milioni, con prospettive di crescita anche per il 2025. All’interno della Alberto Ghelfi Holding rientra inoltre una partecipazione in una società olandese attiva nel settore sportswear, realtà in consolidamento che conferma l’interesse del gruppo a investire in ambiti affini alla mission originaria: innovazione applicata al comfort, alla salute e allo sviluppo di prodotti tecnici.

Guidate dalla visione imprenditoriale di Alberto Ghelfi, Sanyleg e Terre dei Ghelfi sono oggi due realtà solide e in evoluzione, sostenute da una crescita costante, da nuovi progetti e da una strategia orientata all’eccellenza, alla qualità e alla sostenibilità. https://www.sanyleg.com/