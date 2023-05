Schianto a Isorella, sul confine con il Mantovano: muore una 23enne di Ostiano

ASOLA/ISORELLA Tragedia della strada questa mattina tra Isorella e Remedello, nel Bresciano, sulla Sp 24 ,a pochi passi da Asola. Claudia Feroldi, una 23enne di Ostiano (Cr) ha perso la vita in seguito a un incidente. Erano circa le sette e la giovane era al volante della sua Lancia Y e stava andando al lavoro a Calvisano, quando per cause al vaglio delle forze dell’ordine ha perso il controllo del mezzo che dopo una sbandata si è scontrato con due mezzi pesanti. Per la giovane purtroppo non c’è stato scampo. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 dopo che i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere avevano liberato il corpo della 23enne dalle lamiere della sua auto.