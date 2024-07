Banale lite o spedizione punitiva? Giovane malmenato a Sermide

SERMIDE – Una banale lite che è poi degenerata o qualcosa di più grave, per punirlo di qualche sgarro? I carabinieri di Sermide e della Compagnia di Gonzaga stanno indagando sull’aggressione di ieri pomeriggio ai danni di un 31enne marocchino che, nel pieno centro di Sermide è stato malmenato da un gruppetto di connazionali. Il giovane è finito all’ospedale, per lui vari traumi ma per fortuna non è in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta poco dopo le 13 in via Amendola, ovvero il tratto della Sp 34 che attraversa l’abitato di Sermide quando il giovane, in sella alla sua bici, incrocia una vettura con a bordo alcuni connazionali; secondo una prima ricostruzione l’auto si ferma, gli occupanti scendono dalla stessa e dopo avere fatto cadere il 31enne a terra lo tempestano di pugni e calci per poi dileguarsi. Alcuni passanti, vedendo il 31enne a terra, si affrettano a chiamare i soccorsi che, viste le condizioni del giovane, optano per un ricovero in codice giallo all’ospedale di Pieve di Coriano. Ora i carabinieri stanno vagliando il racconto della vittima per ricostruire la dinamica del pestaggio, i motivi del medesimo e l’identità delle persone coinvolte. Per ora non risulta che siano state presentate denunce da parte del giovane malmenato.