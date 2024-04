Schianto nella notte a Pegognaga: muoiono due donne

PEGOGNAGA Tragedia della strada questa notte a Pegognaga. Due donne di 73 e 80 anni residenti a Suzzara e a Rio Saliceto, hanno perso la vita in un incidente stradale poco prima dell’una di oggi. Le vittime erano a bordo di una Suzuki che si è scontrata con una Bmw 420 D condotta da un 20enne di San Benedetto Po che è rimasto illeso. Il fatto è avvenuto all’incrocio tra la Sp 49 e strada del Vò, un punto che già in passato è stato teatro di gravi incidenti stradali. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe dio una mancata precedenza da parte della Suzuki, investita in pieno mentre stava per immettersi sulla Sp 49 dalla Bmw che proveniva dalla sua sinistra. La 73enne che era al volante è deceduta sul colpo. Inutili anche i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori sull’80enne che viaggiava accanto a lei. Il giovane sulla Bmw è stato portato al Poma per accertamenti. Sul posto oltre ai mezzi del 118 e ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Le generalità delle due vittime non sono ancora state rese note.

+++Notizia in aggiornamento+++