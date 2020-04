Scontro a Pegognaga tra due furgoni, quello della polizia penitenziaria finisce a ridosso di una colonnina del gas

PEGOGNAGA – Incidente questa mattina, 24 aprile, poco dopo le 8.30 lungo provinciale ovest a Pegognaga, nel tratto che va dalla rotonda dell’autostrada alla zona industriale di Polesine. Fortunatamente lieve contusioni per le quattro persone che erano a bordo dei due veicoli che si sono scontrati. Secondo una prima ricostruzione fatta dai Carabinieri di Pegognaga intervenuti sul posto, un mezzo della polizia penitenziaria, mentre tentava la manovra di sorpasso, avrebbe urtato un furgone in svolta sinistra e quindi è finito a ridosso di una colonnina del gas. La strada è rimasta chiusa per più di tre ore. Intervenuti anche i Vigili del fuoco e polizia locale di Pegognaga,