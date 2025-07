Scontro frontale tra due auto a Campitello: muore una 57enne di Suzzara, ferita la figlia. Grave il conducente dell’altro mezzo

CAMPITELLO (Marcaria) Un morto e due feriti, di cui uno grave. E’ il bilancio di un indicente stradale avvenuto oggi poco dopo le 18 sulla Sp 56 a Campitello di Marcaria. Una donna di 57 anni residente a Suzzara ha perso la vita, e la figlia che era accanto a lei è rimasta ferita ed è stata trasportata al Poma in codice giallo (media gravità). Il conducente dell’atra auto, un 27enne straniero, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Cremona in codice rosso, in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni si è trattato di uno scontro frontale fra due auto. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri con vigili del fuoco e 118.