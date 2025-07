Calcio Serie B – Mantova, superata la barriera dei 2mila abbonamenti

MANTOVA Anche quota 2mila è stata abbattuta. Parliamo ovviamente degli abbonati del Mantova, che crescono in maniera esponenziale. Alle 19 di ieri sera (orario di chiusura del Mantova Point), il numero delle tessere sottoscritte era salito a 2.027. Come abbiamo già precisato nei giorni scorsi, si tratta di un dato per difetto, in quanto ad esso vanno aggiunte le tessere acquistate autonomamente dai tifosi tramite il sito di Ticketone.

In ogni caso, si procede spediti verso il totale della scorsa stagione (5.619). Un numero raggiungibile se consideriamo che la campagna abbonamenti si è aperta da pochi giorni; che anche la prossima settimana sarà riservata alle prelazioni; e che soltanto il 4 agosto scatterà la vendita libera. Anche oggi e domani il Mn Point è aperto dalle 9.30 alle 12,30, e dalle 16 alle 19; domenica chiuso.