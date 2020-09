Secondo taglio del nastro in due settimane dopo l’inaugurazione di un’area analoga a San Biagio. Arrivano i complimenti dell’Ats

BAGNOLO – Un’inaugurazione tira l’altra verrebbe da dire. Dopo quello della frazione di San Biagio, aperto al pubblico un paio di settimane fa, ieri mattina è toccato allo sgambatoio del capoluogo, allestito in via Foscolo; un’area ampia e spaziosa destinata al divertimento per gli amici a quattro zampe che potranno così scodinzolare allegramente cimentandosi pure in qualche prova di agility.

Gli onori di casa, data l’assenza giustificatissima del primo cittadino Roberto Penna, sono toccati all’assessore con delega ai lavori pubblici, all’urbanistica e all’edilizia Moreno Cavicchini, cui è spettato il classico taglio del nastro alla presenza, tra gli altri, del resto della giunta, di Giuseppe Cuttone, dirigente medico veterinario competente per il territorio Ats Valpadana sezione di Mantova, del comandante della stazione dei carabinieri Davide Candido e del responsabile del servizio di polizia municipale Cristiano Colli.

«Mi complimento con l’amministrazione comunale per l’ottima iniziativa – il commento di Cuttone -, fondamentale per il benessere dei nostri amici animali. Importantissimo sarà l’utilizzo responsabile degli spazi e il rispetto delle regole».

A tal proposito, queste le norme più importanti da seguire: i padroni, non appena entrati nel perimetro, dovranno assicurarsi di aver chiuso il cancello per evitare che il proprio cane fugga all’esterno, l’accesso è consentito ad un massimo di sei persone contemporaneamente, è vietato il consumo di cibo e il gioco con palle da riporto o frisbee e vi è l’obbligo del possessore di provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento delle deiezioni del proprio animale.

Infine un piccolo rinfresco, molto apprezzato dai presenti, è stato offerto dalla pasticceria Antoniazzi.