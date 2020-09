Canoa – La Canottieri Mincio batte il “5” agli Assoluti

SEGRATE Nella terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti, che si concludono quest’oggi sulle acque dell’Idroscalo, la Canottieri Mincio ha conquistato un altro titolo tricolore, il quinto della rassegna, nel K2 200 junior con le “solite” Beatrice Gaggero e Sara Vesentini, che hanno trionfato con il riscontro cronometrico di 40”62. Dopo aver dominato venerdì la gara sui 500 metri, le due ragazzine terribili della Cano hanno dunque concesso il bis sui 200. Non contenta, Sara Vesentini ha conquistato pure la medaglia d’argento nella finale del K1, sempre sulla distanza dei 200 metri, in 42”62, preceduta soltanto da Lucrezia Zironi della Canottieri Mutina Modena, che l’ha bruciata allo sprint in 42”26. Sara, per la cronaca, aveva vinto la batteria col tempo di 46”00.

Non è andata altrettanto bene ad Alessio Campari nel K1 200 under 23: il 18enne virgiliano, al primo anno in questa categoria, ha chiuso al terzo posto la batteria in 39”79, mentre in semifinale si è dovuto accontentare della sesta piazza in 39”03.

«Per quel che concerne Alessio – afferma il tecnico Daniele Rossi – il fatto di non essere riuscito ad entrare in finale si spiega dicendo che il livello in questa categoria è molto elevato e gareggia con atleti esperti e navigati, alcuni dei quali dovrebbero andare alle Olimpiadi. Ma è tutta esperienza che gli tornerà utile. Quanto a Beatrice e Sara, hanno confermato il loro valore e il loro talento: si sono presentate a questi campionati molto concentrate e motivate a dare il meglio».

«Dopo le prime tre giornate di gare – prosegue Rossi – siamo in linea con i nostri programmi e obiettivi per quanto riguarda i risultati. Siamo molto soddisfatti, perchè non era facile trovare le motivazioni quando il programma di quest’anno è saltato e solo da poco si è tornati a gareggiare. Complimenti ai ragazzi perchè tutta la “rabbia sportiva” l’hanno tramutata in carica positiva per gareggiare qui al meglio delle loro possibilità. Domani (oggi, ndr) si chiude con le prove sulla distanza dei 5000 metri e speriamo di conquistare altre medaglie».

Nel programma sui 200 non erano iscritte Chiara Nasi ed Emma Rodelli, già trionfatrici in coppia nei 500 e nei 1000: le ritroveremo oggi sui 5000.